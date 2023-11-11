Чемпионат Испании 2023/24, 13-й тур

Альмерия – Реал Сосьедад – 1:3

Голы: Аррибас, 76 – Орясабаль, 62, Фернандес, 90+1 (пен), Субименди, 90+5

Гранада – Хетафе – 1:1

Голы: Вильяр, 45+4 – Майораль, 2

Осасуна – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Будимир, 74 – Молейро, 71

Реал Сосьедад продолжил борьбу за Лигу чемпионов. Для этого баскам необходимо было одолеть Альмерию на выезде – команду, которой еще ни разу не удалось победить. Задача казалась простой, однако до конца основного времени на табло красовались 1:1. "Чурри-урдин" были близки к фиаско.

Впрочем, в компенсированное время они заработали и реализовали пенальти, а затем еще и забили в третий раз. Интересно, что забить дважды в компенсированное время им удалось впервые за 11 лет. В итоге, Реал Сосьедад победил со счетом 3:1, набрав 22 очка – до топ-4 не хватает трех зачетных баллов. Альмерия же выдала второй худший старт в Примере за всю историю (3 очка за 13 туров; только хихонский Спортинг имел меньше).

Хетафе гостил у Гранады, открыв счет уже на 76-й секунде усилиями Майораля (ассист в активе Гринвуда). Борха забил в первые 90 секунд уже во второй раз в сезоне Ла Лиги – последний раз подобное удавалось Фернандо Торресу в сезоне 2015/16. Удержать преимущество мадридцам не удалось.

Андалусийцы отыгрались в компенсированное к первому тайму время, а больше голов в матче не было. Финальный свисток зафиксировал ничью. Гранада осталась на предпоследней позиции в таблице, продолжив безвыигрышную серию в Примере до 9-ти матчей. Хетафе держится в четырех очках от зоны Лиги конференций.

Аналогичный результат был зафиксирован в Памплоне, где встречались Осасуна и Лас-Пальмас. До 70-х минут счет никто не открыл, а затем команды устроили короткий размен. На 71-й канарцы вышли вперед усилиями Молейро, а уже на 74-й Будимир восстановил статус-кво. 1:1. На этом соперники и разошлись.

Лас-Пальмас удержался в топ-10, приблизившись к зоне Лиги конференций на дистанцию двух очков. Осасуна идет на 12-й строчке, имея в активе 14 зачетных баллов и продлив безвыигрышную серию до трех туров.

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