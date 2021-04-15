"Візитна картка тренера – різниця в тому, як він вміє працювати з футболістами трохи примхливими, але талановитими, та іншими. Не всі фахівці здатні впоратися із завданням розкрити складних за характером гравців.

Гецко: Конкурентоспроможність Динамо – заслуга Луческу, а не загону фахівців з динамівським серцем

Наприклад, Шапаренку та Родрігесу раніше місця в основному складі не знаходилося. Але, як то кажуть, хороші звички подовжують життя, а погані – роблять його цікавішим.

Будь-якому тренеру, звичайно, легше працювати з професіоналами, але цікавіше, думаю, – з важкими футболістами, з якими відчуваєш радість від зробленого, від якісного результату. Тут і проявляється клас тренера, його життєва мудрість. Можна лише порадіти за Шапаренка і Жерсона Родрігеса, яким випала можливість працювати під керівництвом Луческу – їхня кар'єра йде по наростаючій", – зазначив Сопко в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, після 21-го туру Динамо впевнено лідирує у турнірній таблиці УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

"Шеву знають навіть у Сомалі": страшні очі маніяка Онопрієнка, зустріч із Ескобаром – чи обдарував Блохін наркобарона?