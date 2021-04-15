"Динамівці тільки самі можуть позбавити себе чемпіонського звання. Це у тому випадку, якщо у них раптом кудись випарується неймовірна самовіддача і бажання діяти "через не можу".

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У нинішньому стані Динамо – це ще не та команда, яка може перемагати всіх підряд на класі. Думаю, що кияни це чудово усвідомлюють і, завдяки високій мотивації, свого вже не втратять. І як би вболівальники Динамо не ставилися до Mірчі Луческу, конкурентоспроможність киян – саме його заслуга, а не загону фахівців з динамівським серцем. Про це не варто забувати.

Лише перемога Шахтаря над Динамо ще може зберегти інтригу в боротьбі за чемпіонське звання. Та все ж, думаю, що динамівці на фініші свого не втратять. Занадто близько вони підібралися до вершини", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, вже найближчої суботи, 17 квітня, підопічні Луческу у матчі з Шахтарем спробують реабілітуватися за поразку від "гірників" у першому колі (0:3). Початок зустрічі о 19:30. За 5 турів до завершення чемпіонату кияни випереджають своїх опонентів на 7 очок.

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