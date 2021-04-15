Экс-защитник Шахтера и Динамо, а ныне футбольный эксперт Александр Сопко, поделился мыслями о работе Мирчи Луческу на тренерском мостике "бело-синих".

"Визитная карточка тренера – разница в том, как он умеет работать с футболистами слегка капризными, но талантливыми, и остальными. Не все специалисты способны справиться с задачей раскрыть сложных по характеру игроков.

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К примеру, Шапаренко и Родригесу ранее места в основном составе не находилось. Но, как говорится, хорошие привычки удлиняют жизнь, а плохие – делают ее интересней.

Любому тренеру, конечно, легче работать с профессионалами, но интереснее, думаю, - с трудными футболистами, с которыми испытываешь радость от сделанного, от качественного результата. Здесь и проявляется класс тренера, его житейская мудрость. Можно только порадоваться за Шапаренко и Жерсона Родригеса, которым выпала возможность трудиться под руководством Луческу – их карьера идет по нарастающей", – отметил Сопко в интервью Footboom.

Напомним, после 21-го тура Динамо уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

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