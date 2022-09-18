Вінгер "шпор" Сон Хин Мін став головним героєм поєдинку 8 туру АПЛ проти Лестера, у якому його команда перемогла з рахунком 6:2.

30-річний кореєць вийшов на заміну на 59 хвилині за рахунку 3:2 й зумів закріпити переможний результат, забивши тричі. Для Сона це був третій хет-трик в АПЛ, стільки ж наразі і в Роналду в англійській еліті. Лідером за хет-триками є Серхіо Агуеро, їх у нього аж 12, повідомляє Squawka.

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Також Хин Мін став сьомим гравцем в історії АПЛ, який тричі забив після виходу на заміну. Вперше це вдалось нападнику МЮ Уле Гуннару Сульшеру у 1999-му, а пізніше досягнення повторили Джиммі Флойд Хасселбайнк, Роберт Ірншоу, Еммануель Адебайор, Ромелу Лукаку та Стівен Нейсміт.

До поєдинку 8 туру англійської Прем'єр-ліги нинішнього сезону Сон Хин Мін мав у своєму активі лише один асист, який він віддав ще у першому матчі сезону.

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