Лестер в рамках 8-го туру АПЛ зазнав нищівної поразки від Тоттенхема у Лондоні (2:6). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Лестер жахливо розпочав сезон АПЛ, програвши шість матчів із семи, набравши 1 очко й опустившись на дно таблиці із різницею м'ячів 8-16. У попередньому турі "лисиці" пропустили 5 голів від Брайтона – і на цьому тлі треба було відбирати очки у Тоттенхема в Лондоні. "Шпори" мали свою мотивацію – у випадку перемоги вони б наздогнали Сіті й реабілітувались за поразку від Спортінга у ЛЧ.

"Сподіваюсь, скаути Тоттенхема знають про Мудрика": англійський журналіст в екстазі від феноменальної знахідки Шахтаря

Перший тайм виявився надзвичайно багатим на події. Заряджений Лестер пішов в атаку одразу зі стартовим свистком, заробивши пенальті вже на 4-й хвилині. Тілеманс завдав удар з "позначки" у лівий нижній кут, однак Льоріс парирував! На жаль для господарів, VAR помітив, що Уго вийшов за лінію воріт до пострілу, тож 11-метровий наказали перебити. Тілеманс спрямував м'яч у той же кут, але вище – Льоріс не дістав. 0:1!

Щастя гостей тривало недовго. Всього за дві хвилини після пропущеного м'яча Тоттенхем зрівняв рахунок внаслідок подачі Кулусевскі з правого флангу на дальню стійку. Кейн замкнув. 1:1! Це вже 20-й гол Харрі у ворота Лестера за всю кар'єру, з них 18 було проведено в АПЛ (більше тільки у Ширера).

На 22-й же хвилині команда Антоніо Конте ще й уперед вирвалась – це Дайєр пробив головою в дальній кут після навісу Перішіча з кутового. 2:1!

Після цього гра вирівнялась. Команди розмінювались атаками, хоча до справді гострих моментів справа не доходила. Здавалося, що на перерву футболісти відправляться без змін у рахунку, але на 41-й хвилині Лестер відновив статус-кво! Це Меддісон пробив у лівий кут, завершуючи простріл від Кастаня. 2:2! У компенсований час Джеймс міг і дубль оформити, увірвавшись на правий край штрафного і завдавши потужний удар, однак Льоріс врятував "шпор".

Другий тайм підопічні Брендана Роджерса починали з великими надіями. Втім, всього через 46 секунд після його старту Бентанкур шокував Лестер третім голом. Родріго відібрав м'яч у Ндіді на чужій третині поля, увійшов у карний майданчик і вистрілив під праву стійку – 3:2!

Якоїсь суттєвої переваги після цього голу Тоттенхем не отримав. Цікавих епізодів у наступні 25 хвилин взагалі було дуже мало, а гра була рівною. Лестер майже нічим не поступався лондонцям – втім, на 73-й хвилині гості таки пропустили ще один гол. Його провів Сон, який прийняв передачу на хід і вистрілив метрів з 20-ти у праву дев'ятку правою ногою. 4:2! Кореєць нарешті відкрив лік своїм голам в АПЛ у цьому сезоні.

Після третього пропущеного "лисиці" дещо розгубились. Тоттенхем же провів кілька класних атак і, зрештою, добив Лестер на 84-й хвилині. Знову відзначився Сон – нападник прийняв пас від Кейна й з-за меж штрафного ефектно закрутив м'яч під дальню стійку (тепер вже з лівої ноги). На 86-й він забив і втретє, завершивши контратаку 3-в-2 ударом у ближній кут. 6:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Таким чином, Тоттенхем набрав 17 очок, піднявшись на другу позицію в турнірній таблиці й поступаючись Манчестер Сіті лишень за різницею голів. Лестер з одним заліковим балом залишається на двадцятій сходинці.

АПЛ: Ман Сіті розгромив Вулверхемптон – гнів Холанда, божевільне вилучення кривдника України, Зінченко втрачає лідерство