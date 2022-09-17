Тоттенхем розгромив Лестер в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Найгірша команда ліги прямо зараз змогла нав'язати гідну боротьбу фавориту лише в першому таймі, який завершився унічию. А от після перерви Тоттенхем без проблем оформив розгром та зрівнявся з Манчестер Сіті на вершині АПЛ.

Тоттенхем знищив Лестер – Сон оформив хет-трик, "лисиці" програли в 6-му матчі АПЛ поспіль й знову пропустили 5+ голів

Головним героєм, безумовно, став Сон Хин Мін. Кореєць нарешті перервав гольову засуху, забивши дебютний м'яч у нинішньому сезоні. На одному вирішив не зупинятися й оформив хет-трик. Два із цих голів – справжні шедеври. Цікаво, що спочатку Сон забив правою ногою, а потім – лівою.