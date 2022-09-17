Сон перервав гольову засуху хет-триком з двома шедеврами – відеоогляд матчу Тоттенхем – Лестер – 6:2
22:15 - Читать на русском
Тоттенхем розгромив Лестер в рамках 8-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
8’ Харрі Кейн
22’ Ерік Дайєр
73’ Сон Хин Мін
84’ Сон Хин Мін
86’ Сон Хин Мін
Юрі Тілеманс 6’
Джеймс Меддісон 41’
6’ Юрі Тілеманс
8’ Харрі Кейн
22’ Ерік Дайєр
41’ Джеймс Меддісон
73’ Сон Хин Мін
84’ Сон Хин Мін
86’ Сон Хин Мін
Найгірша команда ліги прямо зараз змогла нав'язати гідну боротьбу фавориту лише в першому таймі, який завершився унічию. А от після перерви Тоттенхем без проблем оформив розгром та зрівнявся з Манчестер Сіті на вершині АПЛ.
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Головним героєм, безумовно, став Сон Хин Мін. Кореєць нарешті перервав гольову засуху, забивши дебютний м'яч у нинішньому сезоні. На одному вирішив не зупинятися й оформив хет-трик. Два із цих голів – справжні шедеври. Цікаво, що спочатку Сон забив правою ногою, а потім – лівою.
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