Вингер "шпор" Сон Хын Мин стал главным героем поединка 8 тура АПЛ против Лестера, в котором его команда победила со счетом 6:2.

30-летний кореец вышел на замену на 59 минуте при счете 3:2 и сумел закрепить победный результат, забив трижды. Для Сона это был третий хет-трик в АПЛ, столько же и в Роналду в английской элите. Лидером за хет-триками является Серхио Агуэро, их у него 12, сообщает Squawka .

Сон прервал голевую засуху хет-триком с двумя шедеврами – видеообзор матча Тоттенхэм – Лестер – 6:2

Также Хын Мин стал седьмым игроком в истории АПЛ, трижды забившим после выхода на замену. Впервые это удалось нападающему МЮ Уле Гуннару Сульшеру в 1999-м, а позже достижения повторили Джимми Флойд Хасселбайнк, Роберт Ирншоу, Эммануэль Адебайор, Ромелу Лукаку и Стивен Нейсмит.

До поединка 8 тура английской Премьер-лиги Сон Хын Мин имел в своем активе только один ассист, который он отдал еще в первом матче сезона.