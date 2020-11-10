Цілком прогнозовано більшість гравців, який обрав Моурінью, представляють лондонський Челсі, однак зіркам Інтера та Реала також знайшлося місце, повідомляє dailymail.

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Португалець не був би собою, якби не залишив місця для сюрпризу. Таким можна вважати відсутність двох суперзірок – капітана Реала Серхіо Рамоса та форварда Златана Ібрагімовіча, з яким Жозе працював у Інтері та Манчестер Юнайтед.

Збірна Моурніью:

Воротар: Петер Чех

Захисники: Хав'єр Дзанетті, Джон Террі, Рікарду Карвалью, Вільям Галлас

Півзахисники: Месут Озіл, Клод Макелеле, Френк Лемпард

Нападники: Кріштіану Роналду, Дідьє Дрогба, Еден Азар

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