Моурінью зібрав символічну збірну гравців, з якими працював – дві суперзірки опинилися поза списком
Жозе Моурінью впродовж своєї кар'єри мав можливість працювати з найкращими футболістами.
Цілком прогнозовано більшість гравців, який обрав Моурінью, представляють лондонський Челсі, однак зіркам Інтера та Реала також знайшлося місце, повідомляє dailymail.
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Португалець не був би собою, якби не залишив місця для сюрпризу. Таким можна вважати відсутність двох суперзірок – капітана Реала Серхіо Рамоса та форварда Златана Ібрагімовіча, з яким Жозе працював у Інтері та Манчестер Юнайтед.
Збірна Моурніью:
Воротар: Петер Чех
Захисники: Хав'єр Дзанетті, Джон Террі, Рікарду Карвалью, Вільям Галлас
Півзахисники: Месут Озіл, Клод Макелеле, Френк Лемпард
Нападники: Кріштіану Роналду, Дідьє Дрогба, Еден Азар
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