Сьомін зізнався, що отримав найдорожчий подарунок у житті від Суркіса – неймовірна сума

Колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін розповів про колекцію своїх годинників.

"Я ношу різні годинники. Сорок екземплярів у мене немає, тому що не бачу сенсу. Але багато дуже – є подарункові. На кожен день народження в київському Динамо мені дарував дорогі годинники Суркіс.

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Rolex? Інші, різні. Причому дуже дорогі. В Україні раніше був такий, можна сказати, якийсь внутрішній поклик у всіх – один одному дарувати на день народження годинники. Доволі дорогий годинник отримав від братів Суркісів.

Найдорожчий подарунок у житті? Ну ось, напевно, годинник найдорожчий. Напевно, під сто тисяч доларів", – сказав Сьомін в ефірі YouTube-каналу Nobel.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо (у 2007-2009 та 2010-2012). Російський фахівець вигравав з киянами чемпіонат та Суперкубок України.

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