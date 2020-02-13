toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ЮВЕНТУС

Сьомін зізнався, що отримав найдорожчий подарунок у житті від Суркіса – неймовірна сума

19:03 1092 Читать на русском
Сьомін зізнався, що отримав найдорожчий подарунок у житті від Суркіса – неймовірна сума
Юрій Сьомін та Ігор Суркіс / фото із відкритих джерел

Колишній тренер київського Динамо Юрій Сьомін розповів про колекцію своїх годинників.

"Я ношу різні годинники. Сорок екземплярів у мене немає, тому що не бачу сенсу. Але багато дуже – є подарункові. На кожен день народження в київському Динамо мені дарував дорогі годинники Суркіс.

Суркіс однозначно прокоментував інформацію про зарплати гравців Динамо

Rolex? Інші, різні. Причому дуже дорогі. В Україні раніше був такий, можна сказати, якийсь внутрішній поклик у всіх – один одному дарувати на день народження годинники. Доволі дорогий годинник отримав від братів Суркісів.

Найдорожчий подарунок у житті? Ну ось, напевно, годинник найдорожчий. Напевно, під сто тисяч доларів", – сказав Сьомін в ефірі YouTube-каналу Nobel.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі очолював Динамо (у 2007-2009 та 2010-2012). Російський фахівець вигравав з киянами чемпіонат та Суперкубок України.

"У Динамо син потрапив не в ті руки": батько Безуса – про Блохіна, дружбу з Ярмоленком, страшний діагноз і Євро-2020

blog_ava
Маркевич допомагатиме сину в Чорноморці
10:40
3676
Теги
Динамо Динамо Ігор Суркіс Юрій Сьомін Юрій Сьомін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
3
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук