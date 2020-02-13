Семин признался, что получил самый дорогой подарок в жизни от Суркиса – невероятная сумма

Бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин рассказал о коллекции своих часов.

"Я ношу разные часы. Сорок штукв у меня нет, потому что не вижу смысла. Но много очень – есть подарочные. На каждый день рождения в киевском Динамо мне дарил дорогие часы Суркис.

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Rolex? Другие, разные. Причем очень дорогие. В Украине ранее был такой, можно сказать, какой-то внутренний зов у ​​всех – друг другу дарить на день рождения часы. Довольно дорогие часы получил от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок в жизни? Ну вот, наверное, часы самый дорогой. Наверное, под сто тысяч долларов", – сказал Семин в эфире YouTube-канала Nobel.

Напомним, Юрий Семин дважды возглавлял Динамо (в 2007-2009 и 2010-2012). Российский специалист выигрывал с киевлянами чемпионат и Суперкубок Украины.

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