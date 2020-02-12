Суркіс однозначно прокоментував інформацію про зарплати гравців Динамо

Президент Динамо Ігор Суркіс пообіцяв надати точну інформацію щодо зарплат гравців київського клубу найближчим часом.

"Складно порівнювати матчі хорватів проти Шахтаря та Динамо. Тоді матчі були на тлі зустрічей чемпіонату, а у нас це перша офіційна гра в році. Серія пенальті – це лотерея.

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Я б не виділяв трійцю гравців, які приєднались із основної команди до молодіжки. Але вони і повинні виділятися на цьому тлі, якщо тренувалися з основною командою. Вони пройшли серйозні збори, тому оцінку вже дасть тренер.

Я можу емоційно оцінювати, але якщо гравці продовжуватимуть працювати і переживуть цю прикру поразку, то у них є майбутнє. Але треба працювати, працювати, ще раз працювати і не зупинятися.

Опубліковані зарплати гравців та персоналу Динамо? Я не розумію, що це за зарплати. Ми сьогодні все опублікуємо", – наводить слова Суркіса Tribuna.

Нагадаємо, що київське Динамо U-19 поступилось загребським одноклубникам в серії пенальті (0:0, пен. 3:4) та вилетіло з юнацької Ліги УЄФА.

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