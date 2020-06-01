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Сьомін: Фінансово в Києві мені створювали будь-які умови

11:37 47 Читать на русском
Сьомін: Фінансово в Києві мені створювали будь-які умови
Юрій Сьомін / фото ФК Динамо

Колишній тренер Динамо Юрій Сьомін пригадує умови, в яких працював у київському клубі.

"Фінансово в Києві мені створювали будь-які умови. В рамках розумного, зрозуміло. Але я повернувся (в Локомотив – прим. "Футбол 24").

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Український період згадую як прекрасний етап в своєму житті і тренерській кар'єрі. Не кожному вдається потрапити в Динамо, клуб, де працював Лобановський", – розповів Сьомін в інтерв'ю Спорт-Экспресс.

Нагадаємо, Юрій Сьомін двічі тренував київське Динамо – з 2007 по 2009 та з 2010 по 2012 роки.

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Теги
Динамо Динамо Валерій Лобановський Юрій Сьомін Юрій Сьомін
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