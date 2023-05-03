У поєдинку 24-го туру УПЛ "синьо-золоті леви" вдома не знайшли аргментів проти "містян". Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Продовжує з тріском летіти у прірву Львів. Цього разу підопічні Анатолія Безсмертного поступились Олександрії. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий Кирилом Сігєєвим на початоку зустрічі.

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Богдан Мишенко одразу після перерви заробив другий "гірчичник", грубо зіграв проти Третьякова, і залишив господарів у меншості. Ротань і Ко не побігли добивати суперника, а зосередились на захисті і, як наслідок, здобули необхідні три очки.

Львів продовжує йти останнім з 13-ма балами і є головним претендентом на пониження у класі. Олександрія з 37-ма очками п'ята.

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