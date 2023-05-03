В поединке 24-го тура УПЛ "сине-золотые львы" дома не нашли аргментов против "горожан". Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Продолжает с треском лететь в пропасть Львов. На этот раз подопечные Анатолия Бессмертного уступили Александрии. Судьбу матча решил единственный гол, забитый Кириллом Сигеевым в начале встречи.

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Богдан Мишенко сразу после перерыва заработал второй "горчичник", грубо сыграл против Третьякова, и оставил хозяев в меньшинстве. Ротань и Ко не побежали добивать соперника, а сосредоточились на защите и, как следствие, взяли необходимые три очка.

Львов продолжает идти последним с 13-ю баллами и является главным претендентом на понижение в классе. Александрия с 37-ю очками пятая.

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