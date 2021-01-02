"Навіть якщо я кудись перейду з Шахтаря, то це, ймовірно, відбудеться влітку. Є інтерес з боку низки клубів, не обов'язково Роми, але у будь-якому випадку я не горю бажанням їхати.

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Я хочу рухатися далі, і це коли-небудь станеться, але я перебуваю у прекрасному місці. Я розважаюся, я росту, я вчуся. Мені всього 21 рік, і стрибок у великий клуб може і не принести успіху. Саме тому я вважаю за краще залишитися", – сказав Соломон у коментарі виданню Sport5.co.il.

Нагадаємо, контракт 21-річного ізраїльтянина з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна Соломона на Тransfermarkt – 7 млн євро. Раніше гравець потрапив у сферу інтересів Інтера, Аталанти та Роми.

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