"Даже если я куда-то перейду из Шахтера, то это, вероятно, состоится летом. Есть интерес со стороны ряда клубов, не обязательно Ромы, но в любом случае я не горю желанием ехать.

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Я хочу двигаться дальше, и это когда-нибудь произойдет, но я нахожусь в прекрасном месте. Я развлекаюсь, я расту, я учусь. Мне всего 21 год, и прыжок в большой клуб может и не принести успеха. Именно поэтому я предпочитаю остаться", – сказал Соломон в комментарии изданию Sport5.co.il.

Напомним, контракт 21-летнего израильтянина с "горняками" рассчитан до 2024 года. Текущая цена Соломона на Тransfermarkt – 7 млн ​​евро. Ранее игрок попал в сферу интересов Интера, Аталанты и Ромы.

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