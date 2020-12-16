21-річний півзахисник потрапив у сферу інтересів двох клубів АПЛ – Арсенала та Лідса, інформує The Online Gooner.

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Британські клуби звернули увагу на Соломона, коли той відзначився переможним ударом у воротах Шотландії за збірну Ізраїлю (1:0) близько місяця тому. Ба більше, скаути вражені успішною адаптацією Манора у Шахтарі.

Зазначається, що трансфер Соломона – непросте завдання, адже раніше "гірники" нібито відмовили Аталанті у трансфері за 20 млн євро. Арсенал має і запасний варіант, а тому придивляється також до гравця Борусії М Тюрама.

Нагадаємо, 21-річний Манор раніше потрапив у сферу інтересів Інтера, Аталанти та Роми. Його контракт з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця на Тransfermarkt – 7 млн євро.

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