Соломон потрапив на радари Арсенала та Лідса, – ЗМІ
Ізраїльський хавбек Шахтаря Манор Соломон вкотре привертає увагу європейських грандів.
21-річний півзахисник потрапив у сферу інтересів двох клубів АПЛ – Арсенала та Лідса, інформує The Online Gooner.
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Британські клуби звернули увагу на Соломона, коли той відзначився переможним ударом у воротах Шотландії за збірну Ізраїлю (1:0) близько місяця тому. Ба більше, скаути вражені успішною адаптацією Манора у Шахтарі.
Зазначається, що трансфер Соломона – непросте завдання, адже раніше "гірники" нібито відмовили Аталанті у трансфері за 20 млн євро. Арсенал має і запасний варіант, а тому придивляється також до гравця Борусії М Тюрама.
Нагадаємо, 21-річний Манор раніше потрапив у сферу інтересів Інтера, Аталанти та Роми. Його контракт з "гірниками" розрахований до 2024 року. Поточна ціна гравця на Тransfermarkt – 7 млн євро.
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