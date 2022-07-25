Ізраїльтянин дав перший коментар після переходу з Шахтаря у Фулхем.

Соломон офіційно приєднався до Фулхема, але заробітки Шахтаря під великим питанням

"Я дійсно щасливий і радий бути тут, мені не терпиться відчути особливу атмосферу Крейвен Коттедж. Тут є чудові гравці, і я сповнений рішучості допомогти Фулхему досягти цьогорічних цілей. Я також хочу міцно обійняти своїх друзів та вболівальників в Україні. Ви в моїх думках", – цитує Соломона прес-служба лондонського клубу.

Нагадаємо, у січні 2019-го "гірники" заплатили за півзахисника Маккабі П-Т 6 млн євро. Загалом у футболці Шахтаря Соломон провів 106 матчів, оформивши 22 голи та 9 асистів. Transfermarkt оцінює 23-річного гравця у 18 млн.

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