Израильтянин дал первый комментарий после перехода из Шахтера в Фулхэм.

Соломон официально присоединился к Фулхэму, но заработки Шахтера под большим вопросом

"Я действительно счастлив и рад быть здесь, мне не терпится почувствовать особую атмосферу Крейвен Коттедж. Здесь есть замечательные игроки, и я полон решимости помочь Фулхэму достичь целей этого года. Я также хочу крепко обнять своих друзей и болельщиков в Украине. Вы в моих мыслях", – цитирует Соломона пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, в январе 2019-го "горняки" заплатили за полузащитника Маккаби П-Т 6 млн евро. Всего в футболке Шахтера Соломон провел 106 матчей, оформив 22 гола и 9 ассистов. Transfermarkt оценивает 23-летнего игрока в 18 миллионов.

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