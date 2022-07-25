Фулхем на своєму офіційному сайті оголосив про перехід хавбека Шахтаря. Контракт розрахований до 30 червня 2023 року.

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Соломон скористався правилом ФІФА, яка дозволила легіонерам призупиняти угоди з українськими клубами. Спочатку Фулхем нібито був готовий заплатити Шахтарю за повноцінний трансфер футболіста, однак в останній момент вирішив скористатися винятком і обійтися орендою. ФІФА при таких переходах (замороження контракту з клубом УПЛ) дозволяє реєструвати новачків лише з 1 серпня і до цієї дати Соломон де-юре не буде гравцем "котеджерів" – тут лондонцям також потрібно викручуватися.

Нагадаємо, у січні 2019-го "гірники" заплатили за півзахисника Маккабі П-Т 6 млн євро. Загалом у футболці Шахтаря Соломон провів 106 матчів, оформивши 22 голи та 9 асистів. Transfermarkt оцінює 23-річного гравця у 18 млн.

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