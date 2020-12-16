21-летний полузащитник попал в сферу интересов двух клубов АПЛ – Арсенала и Лидса, информирует The Online Gooner.

Соломон заинтересовал три гранда Серии А – хавбек Шахтера может оказаться в одной команде с Малиновским

Британские клубы обратили внимание на Соломона, когда он отметился победным ударом в воротах Шотландии за сборную Израиля (1:0) около месяца назад. Более того, скауты поражены успешной адаптацией Манора в Шахтере.

Отмечается, что трансфер Соломона – непростая задача, ведь ранее "горняки" якобы отказали Аталанте в трансфере за 20 млн евро. Арсенал имеет и запасной вариант, а потому присматривается также к игроку Боруссии М Тюраму.

Напомним, 21-летний Манор ранее попал в сферу интересов Интера, Аталанты и Ромы. Его контракт с "горняками" рассчитан до 2024 года. Текущая цена игрока на Тransfermarkt – 7 млн ​​евро.

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