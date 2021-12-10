Скаути Сассуоло відвідали поєдинок 5-го туру ЛЧ Інтер – Шахтар. Гра 22-річного ізраїльтянина справила на італійців хороше враження, але сам Соломон через своїх агентів повідомив, що наразі не розглядає варіант з переїздом у Серію А, інформує Sport5.

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Пріоритетом Манора є АПЛ, а гравець готовий покинути Україну вже у січні. Однак для цього слід отримати пропозицію, яка влаштувала б Шахтар. Раніше повідомлялося, що "гірники" можуть обміняти Соломона на Жеремі Бога з Сассуоло. Окрім ізральського вінгера, "помаранчево-чорні" начебто готові доплатити ще 10 млн євро.

Соломон перейшов у Шахтар у січні 2019-го з Маккабі Петах-Тіква. Його контракт розрахований ще на один рік – до кінця 2023-го.

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