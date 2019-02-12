Соломон: Выбрал 19-й номер в Шахтере из-за Месси

Израильский новичок Шахтера Манор Соломон во время презентации в качестве новичка Шахтера подтвердил, что им интересовался Манчестер Сити, и рассказал, что его кумирами являются Лионель Месси и Барселона.

"Действительно, Манчестер Сити интересовался мной в прошлом году. Я даже встречался с ними в Манчестере, с администрацией клуба. В любом случае это не сработало, и я рад быть здесь, в Шахтере.

Моя посвящение в команде? Я не знаю, было ли это чем-то особенным. Действительно, я первый игрок из Израиля в Шахтере. Я очень рад, что это произошло. Я думаю, что сейчас многие в Израиле будут интересоваться Шахтером и следить за этой командой.

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19-й номер? Это не связано с моим возрастом. Два года назад, когда я начал играть в профессиональной команде, я выбрал этот номер из-за Месси. Ведь когда он был молодым, это был его первый номер. Я всегда слежу за Лигой чемпионов и моя любимая команда – Барселона.

Мое имя? Оно что-то значит на иврите. Я точно не помню, но это, кажется, какая-то часть корабля, какая-то деталь. Мои родители придумали такое имя для меня.

Что я слышал об украинском футболе? Я слышал о Шахтере и киевское Динамо. Я смотрел матчи Шахтера в Лиге Европы и Лиге чемпионов. Также в сборных Израиля U-17 и U-19 я играл против Украины. Я уже приезжал в Киев, был здесь в июне. Поэтому этот город я знаю, и эту страну уже видел. Я уже готов играть в команде. Понятно, что я только перешел в Украину и, возможно, потребуется некоторое время, чтобы адаптироваться к ребятам, к игре, ко всему.

Я думаю, что многие из тактики я уже изучил, и стиль игры своих партнеров по команде. Они постоянно помогают мне. Я очень счастлив, что у мене есть возможность в 19 лет дебютировать в Лиге Европы. Возможно, пока это будет крупнейший матч в моей карьере. Моя мотивация и каждого из игроков команды зашкаливает. Мой дебют за национальную сборную также был очень важным для меня", – сказал Манор во время презентации новичков "горняков".

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