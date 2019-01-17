Cоль – 2-й іспанець і 8-й найдорожчий центрфорвард для Динамо, кияни заплатили майже половину його ринкової вартості

Динамо придбало 26-річного іспанського форварда Франа Соля. Розповідаємо цікаві факти про цей трансфер.

За даними Transfermarkt, Фран Соль коштував Динамо 3,5 мільйона євро. При цьому авторитетний портал оцінює форварда в 6 млн – пік у його кар'єрі. Що цікаво, стрімкий ріст ринкової вартості Соля розпочався лише в цьому сезоні. В липні 2018-го – 2,5 млн, в жовтні – 4 млн, у грудні – 6.

Пояснення просте – футболіст на підйомі. За останні півроку він зіграв у всіх матчах Віллем II і забив 17 голів. У чемпіонаті Нідерландів половина забитих м'ячів команди на рахунку іспанця (13). На перший погляд, трансфер для Динамо дуже вдалий. Зокрема щодо заплаченої суми.

"Я повернув собі інстинкт "вбивці": Фран Соль – про вибір на користь Динамо та іспанські клуби, які "будуть шкодувати"

У складі Динамо Соль зайняв друге місце за ринковою вартістю. У понад 6 мільйонів євро оцінюється тільки Віктор Циганков – 10. В межах УПЛ іспанець на 8 місці за цим показником, але водночас серед центрфорвардів – найдорожчий.

Повертаємося від ринкової вартості до реальної суми переходу. Для Віллем II продаж Соля став 4-м найдорожчим в історії. Дорожче за нього клуб продав знаменитих Самі Хююпя та Мусу Дембеле, а також Муніра Ель-Хамдауі.

У рейтингу найкоштовніших придбань Динамо Фран Соль опинився аж на 35-му місці. Якщо звертати увагу тільки на центральних нападників – на 8-му.

Соль – 14-й іспанець в українській Прем'єр-лізі. Не просто найдорожчий серед своїх співвітчизників, а єдиний, якого придбали за гроші, а не підписали вільним агентом. Для Динамо – другий іспанський футболіст. Першим був Лукас Перес, який транзитом через ПАОК, Депортіво та Арсенал зараз опинився у Вест Хемі Андрія Ярмоленка.

Як ви пам'ятаєте, за Динамо Лукас не провів жодного матчу, але все одно зумів стати найуспішнішим іспанцем в УПЛ завдяки виступам у Карпатах – 59 матчів, 15 голів, 8 асистів.

Топ-3 вражаючі факти про нового форварда для Динамо: чому Фран Соль – потенційно золота угода для киян