Новачок Шахтаря Тете став одним із найдорожчих придбань "гірників": всі топ-трансфери донецького клубу

Шахтар офіційно оформив перехід бразильського атакувального півзахисника Тете, який став одним із найдорожчих гравців у історії "гірників". "Футбол 24" з цієї нагоди пригадує найдорожчі трансфери донецького клубу.

1. Бернард, 2013 рік (Атлетіко Мінейро – Шахтар, 25 млн євро)

Один з найкращих трансферів "гірників" зі спортивної точки зору. При Мірчі Луческу Бернард не повністю демонстрував свій потенціал, проте після приходу Паулу Фонсеки став одним із лідерів команди. Відіграв у помаранчево-чорній футболці 5 років, після чого покинув Шахтар на правах вільного агента, підписавши контракт з Евертоном.

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А от з фінансового боку вийшло не дуже. Бернард став найдорожчим підписанням в історії Шахтаря, але через 5 років не приніс клубу жодної копійки.

2. Тайсон, 2013 рік (Металіст – Шахтар, 15 млн євро)

Найдорожчий внутрішній трансфер в історії України. У 2013 році Шахтар виклав за молодого бразильця 15 млн євро. Спритний хавбек одразу влився у колектив, а з часом став капітаном та справжнім лідером Шахтаря.

Нинішній Шахтар важко уявити без Тайсона, який є мотором та лідером команди Паулу Фонсеки.

3. Тете, 2019 рік (Греміо – Шахтар, 15 млн євро)

Новачок Шахтаря обійшовся донеччанам у кругленьку суму. Трансфер Тете увійшов у число найдорожчих придбань "гірників". Однозначно, що у клубі вірять у молодого бразильця, адже вказали у його контракті неймовірну клаусулу в розмірі 150 млн євро.

Цікаво, що 19-річний бразилець не зіграв жодного поєдинку в складі першої команди Греміо.

4. Дмитро Чигринський, 2010 рік (Барселона – Шахтар, 15 млн євро)

Влітку 2009 року Дмитро Чигринський підписав контракт з Барселоною, ставши одним із найдорожчих продажів у історії Шахтаря (на той момент – найдорожчим). Проте український центрбек не зміг закріпитись в Іспанії та вже через рік повернувся до лав "гірників". Щоправда, лише за 15 млн євро – на 10 менше, ніж за нього виклала Барселона.

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"Двічі в одну річку не ввійдеш", – йдеться у одній пісні. З Чигринським вийшло приблизно так само – Дмитро не зумів після повернення стати лідером Шахтаря та згодом покинув клуб. Зараз виступає за грецький АЕК.

5. Фред, 2013 рік (Інтернасьйональ – Шахтар, 15 млн євро

Бразильський центрхав став одним із найкращих трансферів "гірників". Віддавши Шахтарю 5 років, минулого літа Фред став найдорожчим трансфером в історії "помаранчево-чорних". Шахтар отримав від Манчестер Юнайтед близько 50 млн євро, а от сам бразилець наразі не зумів адаптуватись на Туманному Альбіоні.

6. Нері Кастільйо, 2007 рік (Олімпіакос – Шахтар, 15 млн євро)

Однозначно, найпровальніший трансфер Шахтаря. Мексиканець переходив до лав "гірників" як один із найперспективніших гравців як мінімум Європи. На ділі вийшла бульбашка – Кастільйо абсолютно себе не проявив та пішов у оренди: Манчестер Сіті, Дніпро та інші клуби.

Запам'ятався не так грою, як регулярними конфліктами з партнерами по команді та тренерським штабом.

7. Вілліан, 2007 рік (Корінтіанс – Шахтар, 14 млн євро)

Мініатюрний фланговий хавбек провів чимало років у складі "гірників", ставши одним із лідерів команди. У 2013 році перейшов у російський Анжи, а згодом – у Челсі, де виступає і зараз.

8. Франселіно Матузалем, 2004 рік (Брешія – Шахтар, 14 млн євро)

Один з перших гучних трансферів Шахтаря. Запам'ятався шикарним голом "ударом скорпіона" в Кубку УЄФА у ворота Севільї, а також своїм демаршем в Сарагосу та подальшими судовими тяганинами. Минулого року Матузалем оголосив про завершення кар'єри.

9. Фернандо, 2013 рік (Греміо – Шахтар, 11 млн євро)

За період, проведений у Донецьку, бразилець не зумів стати ключовим виконавцем в команді Мірчі Луческу. Фактично при першій же можливості хавбек покинув Україну, переїхавши в Італію, а звідти – в московський Спартак.

10. Ілсінью, 2007 рік (Греміо – Шахтар, 10 млн євро).

Саме його гол вивів Шахтар у фінал Кубка УЄФА 2008/09. Бразилець непогано виглядав у складі Шахтаря, проте згодом гравець та клуб не поділили гроші. Ілсінью зі скандалом покинув Шахтар, проте згодом повернувся, після чого вже не грав так яскраво.

Зараз виступає в MLS.

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