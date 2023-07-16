Бразилия славится не только своей сборной, но и драматическими сериалами, особенно популярными в 90-х годах. Президент Крузейро Серхио Сантос Родригес попал в историю, которая могла бы стать хорошим сюжетом для новой телевизионной мелодрамы.

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Как информирует Terra, глава бразильской команды изменил своей жене. Камеры в ночном клубе зафиксировали, как Серхио Сантос Родригес пляшет и обнимается с другой женщиной. И не просто с женщиной, а с женой арбитра Фелипе Лимы, работавшего на матчах Крузейро.

Сообщается, что Серхио Сантос Родригес хотел, таким образом, отомстить арбитру за его работу в финальном матче чемпионата Минейро, где Крузейро проиграл Атлетико со счетом 1:3. Следует отметить, что функционер женат и имеет троих детей.

Напомним, что главным акционером Крузейро является легендарный бразильский футболист Роналдо.