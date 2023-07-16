Ботафого приймав РБ Брагантіно у 15 турі бразильської Серії А. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол24".

Бразилія, Серія А

Ботафого – РБ Брагантіно – 2:0

Голи: Едуардо, 48, Ді Пласідо, 61

Ботафого здобув п'яту поспіль перемогу в чемпіонаті Бразилії. Черговою жертвою став РБ Брагантіно. В першому таймі командам не вдалося порадувати забитими голами, а ось після перерви ситуація змінилася.

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На 48 хвилині невдало на виході зіграв голкіпер гостей. Че Че, який мав досвід виступу за київське Динамо, віддав точний пас на Едуардо, який відправив м'яч між ніг воротарю РБ Брагантіно. В середині другого тайму Ді Пласідо подвоїв перевагу своєї команди. Зазначимо, що інший колишній гравець Динамо Вітінью отримав "гірчичник".

Ботафго лідирує у турнірній таблиці Серії А, маючи у своєму активі 39 балів, випереджаючи найближчого суперника на 13 пунктів. РБ Брагантіно перебуває на шостому місці з 24 очками.