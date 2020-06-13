Сольний прохід Камади а-ля Мессі у відеоогляді матчу Герта – Айнтрахт – 1:4

Айнтрахт розбив Герту в рамках 31-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Герта – Айнтрахт.

Початок гри був за Гертою – берлінці грали активніше та повели в рахунку завдяки голу Пйонтека. Однак Боята підвів команду, отримавши червону картку за фол останньої надії. Айнтрахт відігрався по перерві – Дост замкнув передачу Андре Сілви, ледь дотягнувшись до м'яча.

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За 11 хвилин португалець вивів Айнтрахт вперед – дивовижний прохід вдався Камаді, який обіграв трьох суперників та викотив пас на Сілву – Андре лишалось п'яткою переправити м'яч у ворота. Далі Франкфурт добив суперника голами Н'Діки та того ж таки Андре Сілви.

Таким чином, Айнтрахт набрав 38 очок та зрівнявся з Гертою – обидві команди мають по 38 очок, проте франкфуртці вище за додатковими показниками.