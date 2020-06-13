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Сольний прохід Камади а-ля Мессі у відеоогляді матчу Герта – Айнтрахт – 1:4

13 червня 23:46 102 Читать на русском
Сольний прохід Камади а-ля Мессі у відеоогляді матчу Герта – Айнтрахт – 1:4
Гравці Айнтрахта / фото ФК Айнтрахт

Айнтрахт розбив Герту в рамках 31-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Герта – Айнтрахт.

24’ Кшиштоф Пйонтек
45’ Дедрік Боята
 
Бас Дост 51’
Андре Сілва 62’
Еван Н'Діка 68’
Андре Сілва 86’
24’ Кшиштоф Пйонтек
45’ Дедрік Боята
51’ Бас Дост
62’ Андре Сілва
68’ Еван Н'Діка
86’ Андре Сілва

Початок гри був за Гертою – берлінці грали активніше та повели в рахунку завдяки голу Пйонтека. Однак Боята підвів команду, отримавши червону картку за фол останньої надії. Айнтрахт відігрався по перерві – Дост замкнув передачу Андре Сілви, ледь дотягнувшись до м'яча.

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За 11 хвилин португалець вивів Айнтрахт вперед – дивовижний прохід вдався Камаді, який обіграв трьох суперників та викотив пас на Сілву – Андре лишалось п'яткою переправити м'яч у ворота. Далі Франкфурт добив суперника голами Н'Діки та того ж таки Андре Сілви.

Таким чином, Айнтрахт набрав 38 очок та зрівнявся з Гертою – обидві команди мають по 38 очок, проте франкфуртці вище за додатковими показниками.

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Відеоновини Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Герта Герта Німеччина Андре Сілва Андре Сілва Даїчі Камада Даїчі Камада Герта - Айнтрахт Франкфурт
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