Холанд вирвав перемогу для Борусії Д, Вердер розгромив Падерборн, Айнтрахт знищив Герту: 31 тур Бундесліги, субота

У суботу 31-й тур німецької першості продовжили шість поєдинків. Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Вольфсбург – Фрайбург – 2:2

Голи: Вегхорст, 15, 26 (пен.) – Хьолер, 43, Саллаї, 46

Герта – Айнтрахт – 1:4

Голи: Пйонтек, 24 – Дост, 51, Сілва, 62, 87, Н'Діка, 68

Вилучення: Боята, 45 (Герта, червона картка)

Фортуна – Борусія Д – 0:1

Гол: Холанд, 90+5

Кельн – Уніон – 1:2

Голи: Кордоба, 90+2 – Фрідріх, 39, Ґентнер, 67

Падерборн – Вердер – 1:5

Голи: Сабірі, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Еггештайн, 60, Фюлькруг, 90+2

Баварія – Борусія М – початок матчу о 19:30

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Суперник Шахтаря Вольфсбург ще до середини першого тайму встиг забити Фрайбургу чотири голи. Однак рефері матчу два взяття воріт забракував – скориставшись системою VAR Бастіан Данкерт в одному епізоді зафіксував положення поза грою, а в іншому – гру рукою. Як наслідок, у протокол потрапили два влучних постріли Ваута Вегхорста – один з гри і один з пенальті.

Гості не знітились і ще до кінця першої сорокап'ятихвилинки встигли відігратись – Лукас Хьолер у падінні головою влучно замкнув простріл Вінченцо Гріфо. Після відпочитку Фрайбург забив вдруге – Роланд Саллаї вдало зіграв на добиванні і головою перекинув Куна Кастелса. Цей гол став останнім у матчі.

Айнтрахт пропустив від Герти в середині тайму: Кшиштоф Пйонтек буквально продерся крізь захисників і зумів вивести свою команду вперед. Вже у доданий час Дедрік Боята заробив пряму червону картку (майчи у своєму пасиві "гірчичник") за грубий фол проти суперника і залишив берлінців у меншості.

Перерва пішла на користь Айнтрахту – Бас Дост зміг переграти Руне Ярстейна і відновити статус-кво. Вже за трохи автор гольової передачі Андре Сілва відзначився сам, ефектно замкнувши п'ятою передачу Даїчі Камада після фантастично проходу у штрафний майданчик суперника. Еван Н'Діка, а під кінець матчу ще раз Сілва завершили розгром "Старої дами".

Дортмундська Борусія спромоглась забити у ворота скромної Фортуни лише у другому таймі. І якщо першого разу взяття воріт відмінили, зафіксувавши гру рукою, то другий гол приніс "джмелям" три очки. Врятував команду Люсьєна Фавра Ерлінг Холанд, який вийшов на заміну. Норвежець на п'ятій доданій хвилині зумів таки вигризти для своєї команди бажану перемогу, замкнувши передачу Мануеля Аканджі головою.

Кельн увесь перший тайм тиснув на ворота Уніона і,зрештою, досяг бажаного: Марвін Фрідріх головою влучно замкнув навіс з кутового. Фактично всі питання щодо переможця у другому таймі зняв Крістіан Гентнер, який, опинившись з м'ячем перед голкіпером, розстріляв впритул Тімо Хорна. Вже у доданий час Джон Кордоба дещо підсолодив гіркоту поразки "цапів", вийшовши сам на сам з Рафалом Гікєвічем.

Дві найгірші команди чемпіонату Німеччини – Вердер і Падерборн – грали за "шість очок". Колишня команда Віктора Скрипника цього вечора спіймала кураж і зуміла забити у ворота Леопольда Цінгерлє п'ять голів, не реалізувавши при цьому пенальті. Підопічні Штеффена Баумгарта спромоглись лише на гол престижу і ще більше погіршили свої шанси на те, аби залишитись у Бундеслізі.

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