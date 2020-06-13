toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Германия
ЗАРЯ - ДИНАМО КИЕВ НАПОЛИ - ИНТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Сольный проход Камады а-ля Месси в видеообзоре матча Герта – Айнтрахт – 1:4

13 июня 23:49 12 Читати українською
Сольный проход Камады а-ля Месси в видеообзоре матча Герта – Айнтрахт – 1:4
Игроки Айнтрахта / фото ФК Айнтрахт

Айнтрахт разбил Герту в рамках 31-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Герта – Айнтрахт.

24’ Кшиштоф Пйонтек
45’ Дедрик Боята
 
Бас Дост 51’
Андре Силва 62’
Эван Н'Дика 68’
Андре Силва 86’
24’ Кшиштоф Пйонтек
45’ Дедрик Боята
51’ Бас Дост
62’ Андре Силва
68’ Эван Н'Дика
86’ Андре Силва

Начало игры было за Гертой – берлинцы играли активнее и повели в счете благодаря голу Пйонтека. Однако Боята подвел команду, получив красную карточку за фол последней надежды. Айнтрахт отыгрался после перерыва – Дост замкнул передачу Андре Силвы, едва дотянувшись до мяча.

Холанд вырвал победу для Боруссии Д, но Бавария не позволила возродить интригу, дожав Гладбах: 31 тур Бундеслиги

Через 11 минут португалец вывел Айнтрахт вперед – удивительный проход удался Камаде, который обыграл троих соперников и выкатил пас на Силву – Андре оставалось пяткой переправить мяч в ворота. Далее Франкфурт добил соперника голами Н'Дики и того же Андре Силвы.

Таким образом, Айнтрахт набрал 38 очков и сравнялся с Гертой – обе команды имеют по 38 очков, однако франкфуртцы выше по дополнительным показателям.

blog_ava
Заря – Динамо: Михайличенко удивляет, камбэк мечты Цыганкова, Скрипник повторяет Шахтер, а судья не виноват
13 июня
2709
Теги
Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт Герта Герта Германия Андре Силва Андре Силва Видеоновости Даичи Камада Даичи Камада Герта - Айнтрахт Франкфурт
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
56
мин
Атлетик
14:00
Атлетико
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук