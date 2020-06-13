Сольный проход Камады а-ля Месси в видеообзоре матча Герта – Айнтрахт – 1:4

Айнтрахт разбил Герту в рамках 31-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Герта – Айнтрахт.

Начало игры было за Гертой – берлинцы играли активнее и повели в счете благодаря голу Пйонтека. Однако Боята подвел команду, получив красную карточку за фол последней надежды. Айнтрахт отыгрался после перерыва – Дост замкнул передачу Андре Силвы, едва дотянувшись до мяча.

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Через 11 минут португалец вывел Айнтрахт вперед – удивительный проход удался Камаде, который обыграл троих соперников и выкатил пас на Силву – Андре оставалось пяткой переправить мяч в ворота. Далее Франкфурт добил соперника голами Н'Дики и того же Андре Силвы.

Таким образом, Айнтрахт набрал 38 очков и сравнялся с Гертой – обе команды имеют по 38 очков, однако франкфуртцы выше по дополнительным показателям.