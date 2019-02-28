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Соларі: Реал не був рішучим у грі з Барселоною

09:28 579 Читать на русском
Соларі: Реал не був рішучим у грі з Барселоною
Сантьяго Соларі / Marca

Гловний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Барселони у півфіналі Кубка Іспанії (0:3).

"Футбол – це сильна гра. Ми добре себе проявили, енергійно, але не були рішучими. У нас були моменти в першому таймі, а також в другому за рахунку 0:1.

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Я не думав, що ми втратимо контроль над грою, але вони забили зі свого першого удару по воротах, а потім був автогол. Ми не забили під час своїх атак, і тут більше нічого додати", – цитує Соларі Marca.

Реал поступився Барселоні з рахунком 0:3 і вилетів з Кубка Іспанії. "Блаугранас" вшосте поспіль вийшли у фінал.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
Матч завершено
0 : 3
Барселона
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