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Солари: Реал не был решительным в игре с Барселоной

09:31 43 Читати українською
Солари: Реал не был решительным в игре с Барселоной
Сантьяго Солари / Marca

Гловно тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал поражение от Барселоны в полуфинале Кубка Испании (0:3).

"Футбол – это сильная игра. Мы хорошо себя проявили, энергично, но не были решительными. У нас были моменты в первом тайме, а также во втором при счете 0:1.

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Я не думал, что мы потеряем контроль над игрой, но они забили со своего первого удара по воротам, а затем был автогол. Мы не забили во время своих атак, и здесь больше нечего добавить", – цитирует Солари Marca.

Реал уступил Барселоне со счетом 0:3 и вылетел из Кубка Испании. "Блаугранас" в шестой раз подряд вышли в финал.

Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

Реал Мадрид
Матч окончен
0 : 3
Барселона
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