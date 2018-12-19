Соларі прокоментував вихід Реала у фінал Клубного чемпіонату світу

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі розповів, що радий трьом голам Бейла та згуртованості команди у матчі з Касімою.

"Відчуття від перемоги чудові. Радий трьом голам Бейла і згуртованості команди. Навіть на самому початку матчу, коли Касіма набирала хід, ми знали, як контролювати гру і домінувати на полі.

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Рівень енергії і концентрації команди був вкрай важливим. Тепер головне завдання – відновитися до головного матчу. Ми підійшли до зустрічі з усією серйозністю, тому здобули перемогу.

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Підходимо до фіналу турніру зі звичайними амбіціями. Реал завжди виходить на поле, щоб вигравати", – цитує Сантьяго Соларі AS.