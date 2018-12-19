Реал Мадрид переміг Касіму та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу

Мадридський Реал завдяки хет-трику Гарета Бейла переміг японську Касіму в 1/2 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Клубний чемпіонат світу, 1/2 фіналу

Касіма – Реал Мадрид – 1:3

Голи: Дої, 79 – Бейл, 44, 53, 55

Мадридський Реал розслаблено розпочав поєдинок, за що міг поплатитися вже у дебютній атаці Касіми: на 1-й хвилині щільний удар Сержінью витягнув Куртуа, а на 3-й після подачі з кутового вже і він був не при справах – врятував промах Сьодзі. До 30-х хвилин японці взагалі видавали рівний матч та мали кілька можливостей забити: так, повз ближню дев'ятку з правого краю штрафного пробив Сержінью, над воротами після кутового стріляв Абе, а на 26-й Куртуа довелося гасити, по суті, вихід Дої віч-на-віч. Втім, було помітно, що Реал грає з великим запасом.

Королівський клуб поступово почав набирати оберти та шматувати фланги Касіми – особливо лівий, де лютував Гарет Бейл. Так, на 28-й хвилині він увірвався у штрафний, красиво перекинув одного захисника, прибрав іншого, однак його удар метрів з 10-ти все одно встигли заблокувати. На 33-й він завершив свій прохід подачею на Бензема, який головою пробив повз праву штангу, а за хвилину до цього Рамос замкнув подачу Крооса ударом повз ліву. Бейл раз за разом виконував суперривки, тож не дивно, що гол забив саме він: на 44-й хвилині валлієць змістився з лівого флангу у штрафний, обігрався у дуже якісну стіночку з Марсело та з гострого кута потужно пробив під дальню штангу – 0:1!

Другий тайм, таким чином, перетворювався на формальність – ніхто не вірив у те, що японці зможуть перемогти Реал. Касіма розвалилася одразу після свистка: вже на 49-й хвилині м'яч після удару Бензема довелося виносити з лінії воріт, на 51-й Модріч запоров вихід віч-на-віч, а на 53-й Бейл оформив дубль після катастрофічного пасу назад від Ямамото – Гарет підхопив м'яч, переграв воротаря та забив другий гол. Через дві хвилини він вже став автором хет-трику: Реал розкатав розмашисту комбінацію, в завершенні якої Марсело віддав на лівий край Бейлу, а той потужно пробив у дальній кут – 0:3. Після цього Реал повернувся до розслабленого стилю, навіть дозволивши супернику забити гол пресижу на 79-й хвилині: Дої отримав м'яч на правому краю штрафного після скидки, а потім пробив у дальній кут – 1:3. Даний рахунок виявився остаточним.

Таким чином, Реал Мадрид вибив Касіму та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу. Там на нього чекає команда господарів турніру – Аль-Айн, який вчора у серії пенальті здолав РІвер Плейт.