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Бейл – третій гравець, який забивав на трьох Клубних чемпіонатах світу

20:27 300 Читать на русском
Бейл – третій гравець, який забивав на трьох Клубних чемпіонатах світу
Гарет Бейл / Фото: соцмережі

У півфіналі Клубного чемпіонату світу Реал зустрічається з японською Касімою.

Вінгер Реала Гарет Бейл відзначився у матчі хет-триком. Відтак, валлієць став третім гравцем після Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду, якому вдалось забити на трьох Клубних чемпіонатах світу.

Бейл забив у Ла Лізі вперше за 100 днів та перервав найгіршу безгольову серію в кар'єрі

Раніше Бейл забивав Сан Лоренцо у фіналі турніру у 2014 році та Аль-Джазірі у півфінал минулого року.

Нагадаємо, Реал переміг Касіму з рахунком 3:1 та вийшов у фінал Клубного чемпіонату світу, де позмагається за трофей з Аль-Айном з ОАЕ.

Рівер Плейт – Аль-Айн – 2:2 (пен 4:5) – відео голів та огляд матчу Клубного чемпіонату світу

Клубний чемпіонат світуПівфінал

Касіма - Реал Мадрид: Середа 19 грудня 2018

Касіма
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Світ Реал Мадрид Реал Мадрид Касіма - Реал Мадрид Клубний чемпіонат світу Гарет Бейл Гарет Бейл
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