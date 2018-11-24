Соларі пояснив, чому Реал розгромно програв Ейбару

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Ейбара в 13-му турі Ла Ліги.

"Очевидно, Реал не зіграв добре, ми приймаємо цей факт. Безумовно, потрібно вдосконалюватися. Ейбар грав дуже добре, варто їх привітати.

Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Результат, звичайно, поганий. Ми очікували, що приїдемо сюди і виграємо. Реал здобув чотири перемоги в попередніх матчах. Будемо працювати над речами, які потрібно поліпшити і постараємося виправити те, що сьогодні пішло не так.

Реал повинен пропускати менше і забивати більше, як це було в останніх іграх. Наша мета – пропускати менше і забивати більше.

Нам не вдалося першими відкрити рахунок. Потім Ейбар забив після кутового, чого ми безумовно не повинні були допустити. Другий пропущений гол завдав нам ще більше шкоди.

Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботи

Все можна виправити. Ми виграли чотири матчі поспіль, зігравши в них дуже добре.

Неправильно було б робити висновки по одній грі і міняти все. Я проаналізую всі п'ять матчів і зроблю висновки.

Звичайно, після поразки немає карнавалу в роздягальні. Але ми знаємо, що в останніх чотирьох матчах були позитивні моменти", – цитує Соларі ESPN.