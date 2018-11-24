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Соларі пояснив, чому Реал розгромно програв Ейбару

17:47 347 Читать на русском
Соларі пояснив, чому Реал розгромно програв Ейбару
Сантьяго Соларі / фото із соцмереж

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі прокоментував поразку від Ейбара в 13-му турі Ла Ліги.

"Очевидно, Реал не зіграв добре, ми приймаємо цей факт. Безумовно, потрібно вдосконалюватися. Ейбар грав дуже добре, варто їх привітати.

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Результат, звичайно, поганий. Ми очікували, що приїдемо сюди і виграємо. Реал здобув чотири перемоги в попередніх матчах. Будемо працювати над речами, які потрібно поліпшити і постараємося виправити те, що сьогодні пішло не так.

Реал повинен пропускати менше і забивати більше, як це було в останніх іграх. Наша мета – пропускати менше і забивати більше.

Нам не вдалося першими відкрити рахунок. Потім Ейбар забив після кутового, чого ми безумовно не повинні були допустити. Другий пропущений гол завдав нам ще більше шкоди.

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Все можна виправити. Ми виграли чотири матчі поспіль, зігравши в них дуже добре.

Неправильно було б робити висновки по одній грі і міняти все. Я проаналізую всі п'ять матчів і зроблю висновки.

Звичайно, після поразки немає карнавалу в роздягальні. Але ми знаємо, що в останніх чотирьох матчах були позитивні моменти", – цитує Соларі ESPN.

Іспанія13 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Реал Мадрид: Субота 24 листопада 2018

Ейбар
Матч завершено
3 : 0
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ейбар - Реал Мадрид Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі
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