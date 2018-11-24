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Солари объяснил, почему Реал крупно проиграл Эйбару

17:47 224 Читати українською
Солари объяснил, почему Реал крупно проиграл Эйбару
Сантьяго Солари / фото из соцсетей

Главный тренер Реала Сантьяго Солари прокомментировал поражение от Ейбара в 13-м туре Ла Лиги.

"Очевидно, Реал не сыграл хорошо, мы принимаем этот факт. Безусловно, нужно совершенствоваться. Эйбар играл очень хорошо, стоит их поздравить.

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Результат, конечно, плохой. Мы ожидали, что приедем сюда и выиграем. Реал одержал четыре победы в предыдущих матчах. Будем работать над вещами, которые нужно улучшить и постараемся исправить то, что сегодня пошло не так.

Реал должен пропускать меньше и забивать больше, как это было в последних играх. Наша цель – пропускать меньше и забивать больше.

Нам не удалось первыми открыть счет. Затем Эйбар забил после углового, чего мы определенно не должны были допустить. Второй пропущенный гол нанес нам еще больше вреда.

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Все можно исправить. Мы выиграли четыре матча подряд, сыграв в них очень хорошо.

Неправильно было бы делать выводы по одной игре и менять все. Я проанализирую все пять матчей и сделаю выводы.

Конечно, после поражения нет карнавала в раздевалке. Но мы знаем, что в последних четырех матчах были положительные моменты", – цитирует Солари ESPN.

Испания13 турІпуруа (Эйбар)

Эйбар - Реал Мадрид: Суббота 24 ноября 2018

Эйбар
Матч окончен
3 : 0
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Эйбар - Реал Мадрид Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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