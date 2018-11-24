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Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботи

15:52 2237 Читать на русском
Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботи
Радість гравців Ейбара / офіційний сайт Ла Ліги

В матчі 13 туру Ла Ліги Реал на виїзді розгромно поступився Ейбару та перервав свою 4-х матчеву переможну серію. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Ейбар – Реал – 3:0

Голи: Ескаланте, 16, Енріч, 52, Кіке, 57

Валенсія – Райо Вальєкано – початок матчу о 17:15

Уеска – Леванте – початок матчу о 19:30

Початок гри був за господарями і вже на 3 хвилині Кіке влучив у стійку воріт Куртуа. А трохи згодом Ескаланте вивів Ейбар вперед в рахунку після відскоку від воротаря. Реал активізувався і нагоду зрівняти рахунок втратив Бейл, однак воротар врятував після удару валійця зі штрафного. А по перерві Енріч подвоїв перевагу Ейбара, а за 5 хвилин асистував Кіке, який довів рахунок до розгромного. Таким чином Ейбар перервав 4-х матчеву переможну серію Реала і завдав першої поразки Соларі на чолі мадридського клубу.

Соларі найкраще стартував серед усіх тренерів Реала в історії

Завдяки цій перемозі Ейбар впритул наблизився до Реала, набравши 18 очок і піднявшись на 7 місце. "Королівський" клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.

Іспанія13 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Реал Мадрид: Субота 24 листопада 2018

Ейбар
Матч завершено
3 : 0
Реал Мадрид
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