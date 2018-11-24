Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

ЧС 2018 — 16:07 387
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ЧС-2018: ФІФА не допустила проведення антидопінгового розслідування незадовго до Мундіалю, – Football Leaks
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Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в УПЛУкраїна — 15:54 792
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Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботиІспанія — 15:52 3076
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"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і РоналдуІспанія — 13:10 1976
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Вест Хем у Бундеслізі знайшов заміну ЯрмоленкуАнглія — 12:22 936
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