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Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

17:23 948 Читать на русском
Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу
Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 13 туру Ла Ліги Реал на виїзді розгромно поступився Ейбару та перервав свою 4-х матчеву переможну серію. Дивіться відео голів та огляд матчу Ейбар – Реал на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Ейбар – Реал – 3:0

Голи: Ескаланте, 16, Енріч, 52, Кіке, 57

Господарі впевнено обіграли більш статусних гостей з Мадрида, забивши у ворота Тібо Куртуа три "сухі" м'ячі.

Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Ейбар впритул наблизився до Реала, набравши 18 очок і піднявшись на 7 місце. "Королівський" клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.

Іспанія13 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Реал Мадрид: Субота 24 листопада 2018

Ейбар
Матч завершено
3 : 0
Реал Мадрид
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