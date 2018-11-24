Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

В матчі 13 туру Ла Ліги Реал на виїзді розгромно поступився Ейбару та перервав свою 4-х матчеву переможну серію. Дивіться відео голів та огляд матчу Ейбар – Реал на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2018/19, 13 тур

Ейбар – Реал – 3:0

Голи: Ескаланте, 16, Енріч, 52, Кіке, 57

Господарі впевнено обіграли більш статусних гостей з Мадрида, забивши у ворота Тібо Куртуа три "сухі" м'ячі.

Ейбар сенсаційно розтрощив Реал: 13 тур Ла Ліги, матчі суботи

Завдяки цій перемозі Ейбар впритул наблизився до Реала, набравши 18 очок і піднявшись на 7 місце. "Королівський" клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.