Соларі лише два матчі біля керма Реала, але вже встиг встановити досягнення – у Мадриді такого не бачили 61 рік

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі вдало розпочав на чолі "вершкових".

Мадридці перемогли Вальядолід в рамках 11-го туру Пірмери з рахунком 2:0. Ця перемога стала другою для Соларі у якості тренера Реала. Дебютував Сантьяго на тренерькому містку команди у Кубку Іспанії матчем проти Мелільї, в якому "вершкові" розгромили суперника з рахунком 4:0.

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Таким чином, Солары дебютував у Реалі з двох перемог, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Востаннє наставник Реала дебютував із двох "сухих" перемог у 1957 році. Тоді команду очолював Луїс Карнілья, повідомляє MisterChip.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі. Наразі "вершкові" шукають собі нового наставника. Серед кандадатів ЗМІ виділяли Антоніо Конте, Роберто Мартінеса та Маурісіо Почеттіно.

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