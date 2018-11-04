toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АРСЕНАЛ - ЛІВЕРПУЛЬ

Соларі лише два матчі біля керма Реала, але вже встиг встановити досягнення – у Мадриді такого не бачили 61 рік

10:41 75 Читать на русском
Соларі лише два матчі біля керма Реала, але вже встиг встановити досягнення – у Мадриді такого не бачили 61 рік
Сантьяго Соларі / Reuters

Виконувач обов'язків головного тренера Реала Сантьяго Соларі вдало розпочав на чолі "вершкових".

Мадридці перемогли Вальядолід в рамках 11-го туру Пірмери з рахунком 2:0. Ця перемога стала другою для Соларі у якості тренера Реала. Дебютував Сантьяго на тренерькому містку команди у Кубку Іспанії матчем проти Мелільї, в якому "вершкові" розгромили суперника з рахунком 4:0.

Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони зараз

Таким чином, Солары дебютував у Реалі з двох перемог, не пропустивши при цьому жодного м'яча. Востаннє наставник Реала дебютував із двох "сухих" перемог у 1957 році. Тоді команду очолював Луїс Карнілья, повідомляє MisterChip.

Нагадаємо, Реал звільнив Хулена Лопетегі після поразки від Барселони (1:5). Виконувачем обов’язків головного тренера став Сантьянго Соларі. Наразі "вершкові" шукають собі нового наставника. Серед кандадатів ЗМІ виділяли Антоніо Конте, Роберто Мартінеса та Маурісіо Почеттіно.

Соларі стане повноцінним тренером Реала за однієї умови – 7 відмінностей між аргентинцем і Лопетегі

Іспанія11 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Вальядолід: Субота 03 листопада 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
2 : 0
Вальядолід
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Реал Мадрид - Вальядолід Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка
    Бельгія — 3 лист2013 Яремчук оформив дубль за Гент у ворота Кортрейка
2
год
:
10
хв
Ейбар
13:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук