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Солари лишь два матча у руля Реала, но уже успел установить достижение – в Мадриде такого не видели 61 год

10:41 149 Читати українською
Солари лишь два матча у руля Реала, но уже успел установить достижение – в Мадриде такого не видели 61 год
Сантьяго Солари / Reuters

Исполняющий обязанности главного тренера Реала Сантьяго Солари удачно начал во главе "сливочных".

Мадридцы победили Вальядолид в рамках 11-го тура Пирмеры со счетом 2:0. Эта победа стала второй для Солари в качестве тренера Реала. Дебютировал Сантьяго на тренерькому мостике команды в Кубке Испании матчем против Мелильи, в котором "сливочные" разгромили соперника со счетом 4:0.

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Таким образом, Солары дебютировал в Реале с двух побед, не пропустив при этом ни одного мяча. Последний раз наставник Реала дебютировал с двух "сухих" побед в 1957 году. Тогда команду возглавлял Луис Карнилья, сообщает MisterChip.

Напомним, Реал уволил Лопетеги после поражения от Барселоны (1:5). Исполняющим обязанности главного тренера стал Сантьянго Солари. Сейчас "сливочные" ищут себе нового наставника. Среди кандадатив СМИ выделяли Антонио Конте, Роберто Мартинеса и Маурисио Почеттино.

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Испания11 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Вальядолід: Суббота 03 ноября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
2 : 0
Вальядолід
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Реал Мадрид - Вальядолід Сантьяго Солари Сантьяго Солари Реал Мадрид Реал Мадрид Испания
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