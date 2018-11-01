Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони зараз

Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала в епоху Переса – де вони зараз

Нещодавно Реал після провального старту сезону 2018/19 попрощався з Хуленом Лопетегі. "Футбол 24" пропонує своїм читачам пригадати інших екс-наставників "Королівського клубу" під час президентства Флорентіно Переса.

Після нищівної поразки в Ель Класіко Реал залишився без головного тренера. Хулен Лопетегі був відправлений у відставку, проваливши старт сезону 2018/19, а виконувачем обов'язків наставника Реала був призначений Сантьяго Соларі.

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Відставка Лопетегі виглядає ще більш прикрою для тренера, адже той влітку цього року по суті пожертвував роботою в національній збірній Іспанії заради посади наставника Реала. Втім, це не переконало Переса продовжувати довіряти Лопетегі.

"Футбол 24" пригадує колишніх тренерів Реала в епоху Флорентіно Переса (2000 – 2006 та 2009 –...) . У списку як зірки тренерського цеху, так і не надто відомі широкому загалу персони.

1. Вісенте дель Боске (1999 – 2003)

Перша "жертва" амбіцій Переса. Дель Боске привів Реал до двох перемог у Лізі чемпіонів, а також до двох чемпіонств Іспанії. Крім того, "Королівський клуб" здобув Міжконтиненальний кубок та Суперкубок УЄФА.

Проте це не зупинило Переса, який вирішив попрощатись з дель Боске буквально одразу після перемоги в Ла Лізі 2002/03. Своє рішення Флорентіно мотивував нездатністю тренера тримати належну дисципліну у новоствореній команді "Галактікос".

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В подальшому дель Боске працював у Бешикташі, а пізніше привів збірну Іспанії до історичного тріумфу – перемозі на ЧС-2010 та Євро-2012. У 2016 році єдиний тренер, який виграв ЛЧ, ЧС та чемпіонат Європи, оголосив про завершення тренерської кар'єри.

2. Карлуш Кейруш (2003 – 2004)

Асистент сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед доволі несподівано став наступником дель Боске на чолі Реала. Проте попри зірковий склад мадридців Кейруш не здобув жодного трофею, після чого прогнозовано був звільнений по завершенні сезону 2003/04. Надалі Кейруш знову працював у Манчестер Юнайтед, а також очолював збірну Португалії.

Зараз доволі успішно тренує національну команду Ірану, яку очолює з 2011 року. На ЧС-2018 Іран під керівництвом португальця посів 3 місце в групі з Іспанією, Португалією та Марокко, набравши 4 очки.

3. Хосе Антоніо Камачо (2004 – 2004)

Прийшов у Реал замість Кейруша, проте протримався у Мадриді недовго. Після кількох поразок Камачо покинув столлицю Іспанії. Пізніше працював у Бенфіці, Осасуні та збірних Китаю і Габону, яку покинув більше місяця тому. Зараз не очолює жодну команду.

4. Маріано Гарсія Ремон (2004 – 2004)

Помічник Камачо, який очолив Реал після відставки свого друга, протримався у Мадриді кілька місяців. Після того очолював Кадіс, в якому теж пропрацював недовго. Зараз 68-річний фахівець знаходиться без команди.

5. Вандерлей Лушембургу (2004 – 2005)

Реал спробував вирішити тренерську кризу, запросивши бразильського спеціаліста. Під керівництвом Лушембургу Реал завершив сезон на 4 позиції. Бразилець був звільнений по ходу сезону 2005/2006 після розгромної поразки від... Барселони (0:3).

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Після Реала Лушембургу повернувся у Бразилію, де працював у кількох місцевих клубах. Зараз не тренує жодну команду.

6. Хуан Рамон Лопес Каро (2005 – 2006)

Наставник молодіжної команди Реала очолив "Галактікос" після відставки Лушембургу. По завершенні сезону 2005/06 Каро покинув Реал, а на його місце прийшов Фабіо Капелло. Саме під час роботи Каро Флорентіно Перес подав у відставку з посади президента Реала.

Після роботи в Реалі Каро працював у Расінгу, Леванте та Сельті. Очолював молодіжну збірну Іспанії, національні команди Саудівської Аравії та Оману. Зараз працює у китайському Шеньжчень.

7. Мануель Пеллегріні (2009 – 2010)

Перше звільнення в Реалі після другого приходу Флорентіно Переса, який у 2009 році знову став президентом мадридців. Невдача у Лізі чемпіонів та відсутність трофеїв на внутрішній арені вартували Пеллегріні посади. Чилієць покинув Реал по завершенні сезону 2009/10.

В подальшому наставник працював у Малазі, Манчестер Сіті, з яким ставав чемпіоном Англії, а також у Китаї. Зараз Пеллегріні очолює Вест Хем, за який виступає наш Андрій Ярмоленко.

8. Жозе Моурінью (2010 – 2013)

Сезон без титулів змусив Флорентіно Переса попотіти і запросити в Мадрид Жозе Моурінью, який саме виграв Лігу чемпіонів на чолі Інтера. Перес марив подібним успіхом Реала і врешті зумів переманити іменитого португульця на Сантьяго Бернабеу.

Моурінью приніс Реалу титули – чемпіонство та Кубок Іспанії, проте відсутність перемоги в Лізі чемпіонів та не найкраща атмосфера в команді призвели до відставки сеу Жозе. Португалець повернувся в Челсі, який привів до чергового чемпіонства, а зараз Моурінью очолює Манчестер Юнайтед.

9. Карло Анчелотті (2013 – 2015)

Після Моурінью наставником Реала став Карло Анчелотті, який у перший же сезон в Мадриді здійснив мрію Переса, привівши "Галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів. Також під керівництвом італійця Реал здобув Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та став переможцем Клубного чемпіонату світу.

Здавалося, що ще потрібно? Втім, як відомо, від любові до ненависті – один крок (в даному випадку сезон). Відсутність трофеїв в сезоні 2014/15 змусила Переса попрощатись з Анчелотті, який після цього очолив Баварію та став з нею чемпіоном Німеччини.

Перед початком сезону 2018/19 Анчелотті підписав контракт з Наполі, на чолі якого змінив Мауріціо Саррі.

10. Рафаель Бенітес (2015 – 2016)

Відомий єврокубковий боєць Бенітес очолив Реал влітку 2015 року, проте пропрацював у Мадриді лише півроку. На початку 2016-го іспанець залишив Реал, після чого головним тренером мадридців став Зінедін Зідан.

Зараз іспанець працює в Ньюкаслі, який очолює з березня 2016 року.

11. Зінедін Зідан (2016 – 2018)

Перший і поки єдиний тренер Реала ери Флорентіно Переса, який добровільно залишив свою посаду. Після третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів Зізу несподівано для всіх заявив про відхід з Реала, запам'ятавшись як один з найбільш успішних тренерів в історії Реала. Ще б пак – 3 поспіль перемоги в ЛЧ!

Попри всі чутки про майбутнє француза, він досі залишається без роботи.