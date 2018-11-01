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Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони зараз

08:00 1316 Читать на русском
Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала епохи Переса – де вони зараз
Моурінью, Зідан та інші екс-тренери Реала в епоху Переса – де вони зараз

Нещодавно Реал після провального старту сезону 2018/19 попрощався з Хуленом Лопетегі. "Футбол 24" пропонує своїм читачам пригадати інших екс-наставників "Королівського клубу" під час президентства Флорентіно Переса.

Після нищівної поразки в Ель Класіко Реал залишився без головного тренера. Хулен Лопетегі був відправлений у відставку, проваливши старт сезону 2018/19, а виконувачем обов'язків наставника Реала був призначений Сантьяго Соларі.

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Відставка Лопетегі виглядає ще більш прикрою для тренера, адже той влітку цього року по суті пожертвував роботою в національній збірній Іспанії заради посади наставника Реала. Втім, це не переконало Переса продовжувати довіряти Лопетегі.

"Футбол 24" пригадує колишніх тренерів Реала в епоху Флорентіно Переса (2000 – 2006 та 2009 –...) . У списку як зірки тренерського цеху, так і не надто відомі широкому загалу персони.

1. Вісенте дель Боске (1999 – 2003)

Перша "жертва" амбіцій Переса. Дель Боске привів Реал до двох перемог у Лізі чемпіонів, а також до двох чемпіонств Іспанії. Крім того, "Королівський клуб" здобув Міжконтиненальний кубок та Суперкубок УЄФА.

Проте це не зупинило Переса, який вирішив попрощатись з дель Боске буквально одразу після перемоги в Ла Лізі 2002/03. Своє рішення Флорентіно мотивував нездатністю тренера тримати належну дисципліну у новоствореній команді "Галактікос".

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В подальшому дель Боске працював у Бешикташі, а пізніше привів збірну Іспанії до історичного тріумфу – перемозі на ЧС-2010 та Євро-2012. У 2016 році єдиний тренер, який виграв ЛЧ, ЧС та чемпіонат Європи, оголосив про завершення тренерської кар'єри.

2. Карлуш Кейруш (2003 – 2004)

Асистент сера Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед доволі несподівано став наступником дель Боске на чолі Реала. Проте попри зірковий склад мадридців Кейруш не здобув жодного трофею, після чого прогнозовано був звільнений по завершенні сезону 2003/04. Надалі Кейруш знову працював у Манчестер Юнайтед, а також очолював збірну Португалії.

Зараз доволі успішно тренує національну команду Ірану, яку очолює з 2011 року. На ЧС-2018 Іран під керівництвом португальця посів 3 місце в групі з Іспанією, Португалією та Марокко, набравши 4 очки.

3. Хосе Антоніо Камачо (2004 – 2004)

Прийшов у Реал замість Кейруша, проте протримався у Мадриді недовго. Після кількох поразок Камачо покинув столлицю Іспанії. Пізніше працював у Бенфіці, Осасуні та збірних Китаю і Габону, яку покинув більше місяця тому. Зараз не очолює жодну команду.

4. Маріано Гарсія Ремон (2004 – 2004)

Помічник Камачо, який очолив Реал після відставки свого друга, протримався у Мадриді кілька місяців. Після того очолював Кадіс, в якому теж пропрацював недовго. Зараз 68-річний фахівець знаходиться без команди.

5. Вандерлей Лушембургу (2004 – 2005)

Реал спробував вирішити тренерську кризу, запросивши бразильського спеціаліста. Під керівництвом Лушембургу Реал завершив сезон на 4 позиції. Бразилець був звільнений по ходу сезону 2005/2006 після розгромної поразки від... Барселони (0:3).

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Після Реала Лушембургу повернувся у Бразилію, де працював у кількох місцевих клубах. Зараз не тренує жодну команду.

6. Хуан Рамон Лопес Каро (2005 – 2006)

Наставник молодіжної команди Реала очолив "Галактікос" після відставки Лушембургу. По завершенні сезону 2005/06 Каро покинув Реал, а на його місце прийшов Фабіо Капелло. Саме під час роботи Каро Флорентіно Перес подав у відставку з посади президента Реала.

Після роботи в Реалі Каро працював у Расінгу, Леванте та Сельті. Очолював молодіжну збірну Іспанії, національні команди Саудівської Аравії та Оману. Зараз працює у китайському Шеньжчень.

7. Мануель Пеллегріні (2009 – 2010)

Перше звільнення в Реалі після другого приходу Флорентіно Переса, який у 2009 році знову став президентом мадридців. Невдача у Лізі чемпіонів та відсутність трофеїв на внутрішній арені вартували Пеллегріні посади. Чилієць покинув Реал по завершенні сезону 2009/10.

В подальшому наставник працював у Малазі, Манчестер Сіті, з яким ставав чемпіоном Англії, а також у Китаї. Зараз Пеллегріні очолює Вест Хем, за який виступає наш Андрій Ярмоленко.

8. Жозе Моурінью (2010 – 2013)

Сезон без титулів змусив Флорентіно Переса попотіти і запросити в Мадрид Жозе Моурінью, який саме виграв Лігу чемпіонів на чолі Інтера. Перес марив подібним успіхом Реала і врешті зумів переманити іменитого португульця на Сантьяго Бернабеу.

Моурінью приніс Реалу титули – чемпіонство та Кубок Іспанії, проте відсутність перемоги в Лізі чемпіонів та не найкраща атмосфера в команді призвели до відставки сеу Жозе. Португалець повернувся в Челсі, який привів до чергового чемпіонства, а зараз Моурінью очолює Манчестер Юнайтед.

9. Карло Анчелотті (2013 – 2015)

Після Моурінью наставником Реала став Карло Анчелотті, який у перший же сезон в Мадриді здійснив мрію Переса, привівши "Галактікос" до перемоги в Лізі чемпіонів. Також під керівництвом італійця Реал здобув Кубок Іспанії, Суперкубок УЄФА та став переможцем Клубного чемпіонату світу.

Здавалося, що ще потрібно? Втім, як відомо, від любові до ненависті – один крок (в даному випадку сезон). Відсутність трофеїв в сезоні 2014/15 змусила Переса попрощатись з Анчелотті, який після цього очолив Баварію та став з нею чемпіоном Німеччини.

Перед початком сезону 2018/19 Анчелотті підписав контракт з Наполі, на чолі якого змінив Мауріціо Саррі.

10. Рафаель Бенітес (2015 – 2016)

Відомий єврокубковий боєць Бенітес очолив Реал влітку 2015 року, проте пропрацював у Мадриді лише півроку. На початку 2016-го іспанець залишив Реал, після чого головним тренером мадридців став Зінедін Зідан.

Зараз іспанець працює в Ньюкаслі, який очолює з березня 2016 року.

11. Зінедін Зідан (2016 – 2018)

Перший і поки єдиний тренер Реала ери Флорентіно Переса, який добровільно залишив свою посаду. Після третьої поспіль перемоги в Лізі чемпіонів Зізу несподівано для всіх заявив про відхід з Реала, запам'ятавшись як один з найбільш успішних тренерів в історії Реала. Ще б пак – 3 поспіль перемоги в ЛЧ!

Попри всі чутки про майбутнє француза, він досі залишається без роботи.

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Іспанія Головне Реал Мадрид Реал Мадрид Хосе Антоніо Камачо Хосе Антоніо Камачо Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш Рафаель Бенітес Рафаель Бенітес Жозе Моурінью Жозе Моурінью Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Карло Анчелотті Карло Анчелотті Вісенте дель Боске Зінедін Зідан Зінедін Зідан Флорентіно Перес Статті Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі
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