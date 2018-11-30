Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу

Визначилось місце проведення багатостраждального фіналу Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом і Бока Хуніорс.
КОНМЕБОЛ (головний футбольний орган південної Америки) обрав мадридський стадіон Сантьяго Бернабеу для проведення матч-відповіді фіналу Кубка Лібертадорес, повідомляє офіційний сайт КОНМЕБОЛу.
Фанати Рівер Плейта напали на автобус Бока Хуніорс – є постраждалі: фінал Кубка Лібертадорес може не відбутися
Поєдинок відбудеться 9 грудня, початок о 22:30.
Нагадаємо, що гра повинна була пройти в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейта. У підсумку вирішено було провести матч за межами Аргентини.
Перший матч команди завершили з рахунком 2:2.
"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес