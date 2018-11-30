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Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу

09:55 378 Читать на русском
Копа Лібертадорес: матч-відповідь фіналу офіційно відбудеться на Сантьяго Бернабеу
Стадіон Сантьяго Бернабеу / Фото з соцмереж

Визначилось місце проведення багатостраждального фіналу Кубка Лібертадорес між Рівер Плейтом і Бока Хуніорс.

КОНМЕБОЛ (головний футбольний орган південної Америки) обрав мадридський стадіон Сантьяго Бернабеу для проведення матч-відповіді фіналу Кубка Лібертадорес, повідомляє офіційний сайт КОНМЕБОЛу.

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Поєдинок відбудеться 9 грудня, початок о 22:30.

Нагадаємо, що гра повинна була пройти в Буенос-Айресі, але зустріч зірвали вболівальники Рівер Плейта. У підсумку вирішено було провести матч за межами Аргентини.

Перший матч команди завершили з рахунком 2:2.

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Теги
Світ Сантьяго Бернабеу Кубок Лібертадорес Рівер Плейт Рівер Плейт Бока Хуніорс Бока Хуніорс
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