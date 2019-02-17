Соларі – про сенсаційну поразку від Жирони: Реал ще не втратив шанси на тріумф в Ла Лізі

Головний тренер Реала Сантьяго Соларі спробував знайти слова після домашньої поразки у матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії від Жирони (1:2).

"Шкода, що ми втратили очки, а прямі конкуренти виграли. Ми добре надолужували згаяне, але зараз ми втратили три очки.

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Ми домінували в першому таймі, у нас були моменти забити знову. У другому таймі Жирона пресингувала дуже добре і ризикувала. Нам не вистачало ясності та енергії, щоб забити більше.

Реал грав після серії дуже складних матчів, і, ймовірно, ми заплатили за це в другому таймі.

Чи втратив Реал шанси на перемогу в Ла Лізі? Зовсім ні, ми все ще боремося в трьох турнірах. Наступного тижня у нас ще одна гра.

Кожен матч складний. Не має значення, де розташовується суперник в турнірній таблиці, ми це побачили сьогодні. Тому ми повинні спробувати виграти знову, щоб скоротити відставання", – цитує Соларі журналіст ESPN Дермот Корріган у твіттері.

Після поразки Реал залишився на 3-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від Барселони на 9 очок.

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