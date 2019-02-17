Солари – о сенсационном поражении от Жироны: Реал еще не потерял шансы на триумф в Ла Лиге

Главный тренер Реала Сантьяго Солари попытался найти слова после домашнего поражения в матче 24-го тура чемпионата Испании от Жироны (1:2).

"Жаль, что мы потеряли очки, а прямые конкуренты выиграли. Мы хорошо наверстывали упущенное, но сейчас мы потеряли три очка.

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Мы доминировали в первом тайме, у нас были моменты забить снова. Во втором тайме Жирона прессинговала очень хорошо и рисковала. Нам не хватало ясности и энергии, чтобы забить больше.

Реал играл после серии очень сложных матчей, и, вероятно, мы заплатили за это во втором тайме.

Потерял ли Реал шансы на победу в Ла Лиге? Вовсе нет, мы все еще боремся в трех турнирах. На следующей неделе у нас еще одна игра.

Каждый матч сложен. Не имеет значения, где располагается соперник в турнирной таблице, мы это увидели сегодня. Поэтому мы должны попытаться выиграть снова, чтобы сократить отставание", – цитирует Солари журналист ESPN Дермот Корриган в твиттере.

После поражения Реал остался на 3-й строчке турнирной таблицы, отставая от Барселоны на 9 очков.

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