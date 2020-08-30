Іспанський форвард Динамо Фран Соль, який у матчі за Суперкубок України перервав власну безгольову серію, поміркував про свою роль у команді.

"Я завжди готовий допомогти своїй команді і бути там, де треба. Звик працювати під тиском преси та вболівальників – це звичайна річ для професіонального футболу. Чим раніше ви навчитеся з цим жити, тим краще.

Динамо визначилось із майбутнім шістьох гравців, – ЗМІ

Під час паузи у чемпіонаті буде час переосмислити те, що сталося і зробити правильні висновки. І добре, що ми можемо це зробити після двох перемог, а отже з чудовим настроєм. Після перерви на нас чекає дуже важливий період, тому потрібно добре підготуватися до майбутніх матчів.

Чи готовий я до ролі суперзапасного? У мене великий досвід. Я пройшов шлях від гравця, який не виходить на поле взагалі, до головного лідера команди. Тому я приймаю будь-яку роль у команді та працюю, щоб допомогти Динамо перемагати.

Коли я був молодший, то після кожного невдалого матчу міг замкнутися в собі та кілька днів ні з ким не спілкуватися. Але потім я зрозумів важливу річ, яка допомагає в житті: якщо ти забив гол, то не стаєш суперзіркою у той самий момент. Так само як не стаєш поганим футболістом, якщо не реалізував свій момент у матчі", – цитує Соля офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро.

Як Луческу переграв Каштру: якісний автобус від "начальника цеху", або Тактичний майстер-клас