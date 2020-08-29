За інформацією телеграм-каналу Динамо Київ Inside, Русин та Булеца близькі до відходу з київського клубу на правах оренди.

Циганков близький до відходу з Динамо – гравець обрав пріоритетний чемпіонат, але може лишитись у Києві за однієї умови

Також відома доля ще чотирьох гравців. Кадірі повернеться до тульського Арсенала (скоріш за все, мова йде про повноцінний трансфер – прим.), а Корзун стане гравцем Шахтаря Солігорськ, який тренує Юрій Вернидуб. Ісаєнко проведе сезон 2020/21 у складі Колоса, а Алібеков може знову вирушити в оренду за кордон.

Нагадаємо, раніше Динамо вже віддало в оренду Беніто та Ібрагіма Каргбо, які приєднались до київського клубу взимку 2020 року, проте на двох зіграли у 4 матчах.

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