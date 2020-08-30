Испанский форвард Динамо Фран Соль, который в матче за Суперкубок Украины прервал свою безголевую серию, поразмыслил о своей роли в команде.

"Я всегда готов помочь своей команде и быть там, где надо. Привык работать под давлением прессы и болельщиков – это обычное дело для профессионального футбола. Чем раньше вы научитесь с этим жить, тем лучше.

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Во время паузы в чемпионате будет время переосмыслить случившееся и сделать правильные выводы. И хорошо, что мы можем это сделать после двух побед, а значит с отличным настроением. После перерыва нас ждет очень важный период, поэтому нужно хорошо подготовиться к предстоящим матчам.

Готов ли я к роли суперзапасного? У меня большой опыт. Я прошел путь от игрока, который не выходит на поле вообще, до главного лидера команды. Поэтому я принимаю любую роль в команде и работаю, чтобы помочь Динамо побеждать.

Когда я был моложе, то после каждого неудачного матча мог замкнуться в себе и несколько дней ни с кем не общаться. Но потом я понял важную вещь, которая помогает в жизни: если ты забил гол, то не становишься суперзвездой в тот самый момент. Так же как не становишься плохим футболистом, если не реализовал свой момент в матче", – цитирует Соля официальный сайт Динамо.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро.

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