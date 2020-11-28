Філіппов відзначився асистом, але Сент-Трюйден втратив важливу перемогу на останніх хвилинах
Сент-Трюйден приймав Васланд-Беверен в рамках 14-го туру чемпіонату Бельгії. Читайте звіт на Футбол 24.
Принциповості поєдинку додавало, що суперники невдало розпочали нинішній сезон і перебували на дні турнірної таблиці.
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Сент-Трюйден одразу розпочав наступ і був за це винагороджений. Український форвард Олександр Філіппов здійснив точний навіс з кутового на свого партнера, який замкнув подачу головою.
Після перерви гості перехопили ініціативу, але зрівняти рахунок не вдавалось. Лише за кілька хвилин до фінального свистка, коли господарі у голові вже святкували перемогу, беверенці відзначились голом.
Після 11-ти турів Сент-Трюйден залишається на 16-й сходинці, Васланд-Беверен – 17-й.
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