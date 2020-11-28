Принциповості поєдинку додавало, що суперники невдало розпочали нинішній сезон і перебували на дні турнірної таблиці.

Мілевський підтвердив, що покидає Динамо Брест – форвард "грюкнув дверима" ефектним голом

Сент-Трюйден одразу розпочав наступ і був за це винагороджений. Український форвард Олександр Філіппов здійснив точний навіс з кутового на свого партнера, який замкнув подачу головою.

Після перерви гості перехопили ініціативу, але зрівняти рахунок не вдавалось. Лише за кілька хвилин до фінального свистка, коли господарі у голові вже святкували перемогу, беверенці відзначились голом.

Після 11-ти турів Сент-Трюйден залишається на 16-й сходинці, Васланд-Беверен – 17-й.

Григорчук зробив Шахтар чемпіоном Білорусі з трилером фінальних хвилин, гол Мілевського не врятував сезон Динамо-Брест